"Жизнь просто перевернулась": в Полтавской области без отца остались девять детей

Мужчину похоронили 14 мая

В Полтавской области многодетная семья осталась без отца, который погиб защищая Украину от российских захватчиков.

Как сообщает "Суспільне Полтава", семья проживает в селе Ставковое.

Беременная Марина Берлизова осталась без мужа в 38 лет.

"Мы когда это узнали, мы были все вместе, поэтому детям не пришлось объяснять. Все и так все поняли. Он 77 дней был без вести пропавшим. Мы верили и ждали, мы и дальше будем ждать. Потому что сказать, что я верю, – нет, я не верю до сих пор, что он нас оставил", — сказала она.

Марина и ее муж 40-летний Юрий Берлизов вместе воспитывали девятерых детей, но после получения печальной новости, она переехала в Ставкове к свекрови.

Мужчина ушел на войну добровольцем и погиб в первый день в Харьковской области. Похоронили его в родном селе 14 мая.

Старшему сыну в семье 20 лет, самой младшей девочке — всего четыре года. Сейчас они поддерживают маму, хотя по ее словам, планов на будущее у них просто нет.

"Наша жизнь просто перевернулась", — сказала Марина Берлизова.

Как сообщалось ранее, защищая Украину от вторжения российских оккупантов погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников.