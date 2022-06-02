Сім’я з 9 дітьми втратила будинок через пожежу — у мережі вже збирають на новий

Дерев’яний будинок через сильний вітер загасити не змогли

У Берегометі (Чернівецька область) багатодітна родина через пожежу залишилася без даху над головою.

Про це повідомив користувач мережі Станіслав Михальчук, котрий також поділився кадрами пожежі. За його словами, попри те, що пожежники приїхали швидко, дерев’яний будинок через сильний вітер дуже швидко вигорів.

Крім того, за його словами, пожежею також знищено майстерню та хлів.

"Коли підійшов до господині будинку, яка на руках тримала наймолодше тримісячне чадо, вона сказала тривожно: "Чим годувати малюка?", — написав він.

Михальчук окремо наголосив, що пожежа ніяк не пов’язана з бойовими діями в Україні та не є наслідком ракетного удару. Однак це не скасовує того, що сім’я з дев’ятьма дітьми залишилася без дому і потребує підтримки.

Як повідомлялося раніше, на Полтавщині дев’ятьох дітей залишилися без батька, який загинув на фронті захищаючи Україну. Чоловік пішов на війну добровольцем та загинув у перший день у Харківській області. Старшому синові в сім’ї 20 років, наймолодшій дівчинці — лише чотири роки.