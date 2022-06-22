Семь "прилетов": россияне нанесли мощный ракетный удар по Николаеву (видео)
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Всего было запущено девять ракет
Днем в среду, 22 июня, россияне выпустили девять ракет в сторону прифронтового Николаева, — большинство из них попали по городу.
Как рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, попало семь ракет. После этого в городе начались серьезные пожары.
Отметим, что воздушная тревога была объявлена в 11:17, вскоре после чего заметили запуск девяти ракет в сторону Николаева, — видео момента опубликовали местные каналы.
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Город потрясла серия взрывов, некоторые из них тоже попали на камеры.
После взрывов начались серьезные пожары:
На момент удара Ким был на инспекции на полях, однако прервал рабочую поездку и срочно поехал обратно в Николаев.
Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
Стоит заметить, что россияне почти ежедневно обстреливают Николаев, однако эта ракетная атака одна из самых крупных.
Как сообщал "Телеграф", украинские военные продвинулись от Николаева в сторону Херсона, возможно, это стало причиной удара.