Семь "прилетов": россияне нанесли мощный ракетный удар по Николаеву (видео)

Всего было запущено девять ракет

Днем в среду, 22 июня, россияне выпустили девять ракет в сторону прифронтового Николаева, — большинство из них попали по городу.

Как рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, попало семь ракет. После этого в городе начались серьезные пожары.

Отметим, что воздушная тревога была объявлена в 11:17, вскоре после чего заметили запуск девяти ракет в сторону Николаева, — видео момента опубликовали местные каналы.

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Город потрясла серия взрывов, некоторые из них тоже попали на камеры.

После взрывов начались серьезные пожары:

На момент удара Ким был на инспекции на полях, однако прервал рабочую поездку и срочно поехал обратно в Николаев.

Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

Стоит заметить, что россияне почти ежедневно обстреливают Николаев, однако эта ракетная атака одна из самых крупных.

Как сообщал "Телеграф", украинские военные продвинулись от Николаева в сторону Херсона, возможно, это стало причиной удара.