Угроза ударов остается, но: шторм в Черном море испортил планы российским морякам

На южном направлении фронта по-прежнему беспокойно

Юг Украины, часть которого сейчас находится во временной оккупации, постоянно терпит на себе последствия обстрелов артиллерии и ракетные удары российских оккупантов. Некоторые снаряды прилетают непосредственно с акватории Черного моря, однако в ближайшее время противнику придется слегка умерить свой пыл на этом направлении. Все — из-за бушующего шторма.

Согласно свежей сводки оперативного командования "Юг", в Черном море сейчас осталось три российских военных судна. Лишь на двух из них имеется запас крылатых ракет.

Стоит отметить, что эти единицы Черноморского флота являются надводными объектами, а не подлодками. В общей сложности на их борту находится около 16 "Калибров".

Еще один корабль является десантным и пережидает шторм посреди моря. Второй, который составлял ему "пару", было решено временно отправить в порты оккупированного Крыма переждать непогоду.

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Несмотря на уменьшение количества кораблей, угроза ракетных ударов по Украине все равно остается. Военные отмечают, что они могут наноситься как с моря, так и с неба. Также часто снаряды летят с временно оккупированной территории.

Также подчеркнем, что на южном фронта противник в основном продолжает держать оборону, используя обстрелы как попытку доказать свое огневое преимущество. При этом реальных боевых успехов, несмотря на бахвальство, он не имеет. Наши же защитники продолжают постепенно продвигаться вглубь оккупированных территорий Николаевщины и Херсонщины, уничтожая захватчиков и их технику, в том числе склады с боеприпасами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне пережила Одесса, в которой после прилета разразился серьезный пожар площадью 1000 квадратных метров.