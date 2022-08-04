Фура протаранила целую колонну авто в Севастополе: без жертв не обошлось (видео)

Ранее в этом районе часто устраивали аварии российские военные

Днем в четверг, 4 августа, в Севастополе на территории временно неподконтрольного законной власти Крыма грузовик с прицепом протаранил множество автомобилей на спуске.

Местные каналы публикуют впечатляющие фото и видео с места событий. В частности, засняли и видео момента аварии.

Инцидент произошел в районе поселка Сахарная Головка на объездной Севастополя в сторону Инкермана, которая также известна как "Президентская дорога".

Примерное место аварии на карте Севастополя

Как видно по видео с места событий, которое случайно смог заснять очевидец, фура неуправляемо вышла на полосу встречного движения, и стала сталкиваться с легковыми автомобилями.

Вследствие инцидента разбито много авто, один водитель погиб, еще 21 человек пострадал. В числе пострадавших трое детей.

Одна из машин опрокинулась

Транспортные средства восстановлению уже вряд ли подлежат

Жертв могло быть намного больше

Журналисты-расследователи InformNapalm обращают внимание на интересный факт: ранее сообщалось о частых случаях аварий в районе населенного пункта Сахарная Головка из-за российских военных, которые неосторожно перевозили там крылатые ракеты.

Как сообщал "Телеграф", ранее серьезная авария произошла в Кривом Роге, — там из-за неработающего светофора фура протаранила маршрутку с людьми, пострадало очень много людей.