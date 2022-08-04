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Фура протаранила цілу колону авто у Севастополі: без жертв не обійшлося (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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На "Президентській дорозі" Севастополя величезна аварія Новина оновлена 04 серпня 2022, 14:18
На "Президентській дорозі" Севастополя величезна аварія

Раніше у цьому районі часто влаштовували автотрощі російські військові

Вдень у четвер, 4 серпня, у Севастополі на тимчасово непідконтрольній законній владі території Криму вантажівка з причепом протаранила безліч автомобілів на узвозі.

Місцеві канали публікують вражаючі фото та відео з місця подій. Зокрема, зафільмували і відео моменту аварії.

Інцидент стався у районі селища Цукрова Головка на об’їзній Севастополя у бік Інкермана, яка також відома як "Президентська дорога".

Севастополь сьогодні ДТП
Приблизне місце аварії на карті Севастополя

Як видно по відео з місця з подій, яке випадково зміг зняти очевидець, фура некеровано вийшла на смугу зустрічного руху, і стала стикатися з легковими автомобілями.

Внаслідок інциденту розбито багато авто, один водій загинув, ще 21 особа постраждала. У числі постраждалих троє дітей.

Севастополь сьогодні ДТП
Одна з машин перекинулася
Севастополь сьогодні ДТП
Транспортні засоби відновленню вже навряд підлягають
Севастополь сьогодні ДТП
Жертв могло бути набагато більше

Журналісти-розслідувачі InformNapalm звертають увагу на цікавий факт: раніше повідомлялося про часті випадки аварій у районі населеного пункту Цукрова Головка через російських військових, які необережно перевозили там крилаті ракети.

Як повідомляв "Телеграф", раніше серйозна аварія сталася в Кривому Розі, — там через непрацюючий світлофор фура протаранила маршрутку з людьми, постраждало дуже багато людей.

Теги:
#ДТП #Крим #Севастополь