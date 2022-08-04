Фура протаранила цілу колону авто у Севастополі: без жертв не обійшлося (відео)
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Раніше у цьому районі часто влаштовували автотрощі російські військові
Вдень у четвер, 4 серпня, у Севастополі на тимчасово непідконтрольній законній владі території Криму вантажівка з причепом протаранила безліч автомобілів на узвозі.
Місцеві канали публікують вражаючі фото та відео з місця подій. Зокрема, зафільмували і відео моменту аварії.
Інцидент стався у районі селища Цукрова Головка на об’їзній Севастополя у бік Інкермана, яка також відома як "Президентська дорога".
Як видно по відео з місця з подій, яке випадково зміг зняти очевидець, фура некеровано вийшла на смугу зустрічного руху, і стала стикатися з легковими автомобілями.
Внаслідок інциденту розбито багато авто, один водій загинув, ще 21 особа постраждала. У числі постраждалих троє дітей.
Журналісти-розслідувачі InformNapalm звертають увагу на цікавий факт: раніше повідомлялося про часті випадки аварій у районі населеного пункту Цукрова Головка через російських військових, які необережно перевозили там крилаті ракети.
Як повідомляв "Телеграф", раніше серйозна аварія сталася в Кривому Розі, — там через непрацюючий світлофор фура протаранила маршрутку з людьми, постраждало дуже багато людей.