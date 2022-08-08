На Прикарпатье задержали депутата облрады: торговал "гуманитарными" авто для ВСУ (фото)

На Франковщине представители Службы безопасности задержали депутата областного совета и по совместительству руководителя одного из благотворительных фондов региона. Мужчину и его помощницу обоснованно подозревают в присвоении денег для Вооруженных украинских сил. Фигуранты ввозили в Украину транспортные средства под видом гуманитарной помощи, после чего перепродавали авто гражданским. Оба уже получили сообщение о подозрении.

Как сообщили в пресс-центре Главного управления полиции области, в рамках досудебного расследования удалось установить, что "делок" совместно со своей приспешницей, благодаря документации из благотворительного фонда, завозили на территорию страны автомобили под видом гуманитарки. Однако "евробляхи" военным не передавали, вместо этого перепродавали их физическим лицам.

Чиновника и его помощницу удалось задержать прямо с поличным, когда те продавали очередной автомобиль марки Оpel Vivaro. За спецавтомобиль "скорой" злоумышленники получили на руки 12 тысяч долларов США.

Один из автомобилей, ввезенных в Украину под видом гуманитарки

На момент обыска в помещениях благотворительного фонда, руководителем которого является депутат, а также по месту его жительства правоохранители обнаружили ряд документов, подтверждающих ввоз автомобилей в Украину. Кроме того, на территории частного домовладения были найдены три спецавтомобиля на иностранной регистрации, семь внедорожников, около 39 тысяч евро, более 176 000 долларов США, более 1 миллиона гривен, свыше 3300 польских злотых и 6700 английских фунтов, а также патроны.

Во время обысков был найден ряд предметов, подтверждающих противозаконную деятельность

Кроме того, правоохранителям удалось выяснить, что на продажу готовились и другие автомобили, ввезенные из-за границы через фонд задержанного.

Фигуранты уже получили уведомление о подозрении. Суд избрал для злоумышленников меры пресечения в виде содержания под стражей, однако с правом на внесение залога депутату его помощница будет находиться под домашним арестом.

За уголовное правонарушение подозреваемые могут быть лишены свободы сроком до семи лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские правоохранители задержали бывшего главу управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.