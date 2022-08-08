На Прикарпатті затримали депутата облради: торгував "гуманітарними" авто для ЗСУ (фото)

На Франківщині представники Служби безпеки затримали депутата обласної ради і за сумісництвом керівника одного з благодійних фондів регіону. Чоловіка та його помічницю обґрунтовано підозрюють у привласненні грошей для Збройних українських сил. Фігуранти ввозили до України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, після чого перепродавали авто цивільним громадянам. Обидва вже отримали повідомлення про підозру.

Як повідомили у пресцентрі Головного управління поліції області, в рамках досудового розслідування вдалося встановити, що "ділок" спільно зі своєю поплічницею завдяки документації з благодійного фонду завозили на територію країни автомобілі під виглядом гуманітарки. Проте "євробляхи" військовим не передавали, натомість перепродували їх фізичним особам.

Чиновника та його помічницю вдалося затримати прямо на гарячому, коли ті продавали чергову автівку марки Оpel Vivaro. За спецавтомобіль "швидкої" зловмисники отримали на руки 12 тисяч доларів США.

Один з автомобілів, що були ввезені в Україну під виглядом гуманітарки

На момент обшуку у приміщеннях благодійного фонду, керівником якого є депутат, а також за місцем його проживання правоохоронці виявили низку документів, які підтверджують ввезення автомобілів до України. Крім того, на території приватного домоволодіння було знайдено три спецавтомобілі на іноземній реєстрації, сім позашляховиків, близько 39 тисяч євро, понад 176 000 доларів США, понад 1 мільйон гривень, понад 3300 польських злотих і 6700 англійських фунтів, а також патрони.

Під часобшуків було знайдено низку предметів, які підтверджують протизаконну діяльність

Крім того, правоохоронцям вдалося з'ясувати, що на продаж готувались й інші авто, які були ввезені з-за кордону через фонд затриманого.

Фігуранти вже отримали повідомлення про підозру. Суд обрав для зловмисників міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, проте із правом на внесення застави депутатові, його помічниця перебуватиме під домашнім арештом.

За кримінальне правопорушення підозрювані можуть бути позбавлені волі на строк до семи років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські правоохоронці затримали колишнього голову управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.