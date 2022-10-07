Пришли сотни людей: погибшую в Черновцах 22-летнюю полицейскую с почестями похоронили (фото)
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Смелая правоохранительница погибла при попытке задержания растлителя несовершеннолетних
Полицейской Таисии Татарин, чью жизнь оборвала пуля, выпущенная преступником при попытке задержании в Черновцах, было всего 22 года. В пятницу, 6 октября, родные, сослуживцы и жители села Розтоки, где проживала ее семья, проводили погибшую девушку в последний путь. На похороны приехали сотни людей, в том числе и полицейские, которые непосредственно участвовали в мемориальных мероприятиях.
Подробности прощания с Таисией Татарин сообщает "Суспільне" и пресс-служба полиции Черновицкой области. Отметим, что в патрульной полиции, где служила девушка, она успела проработать лишь два года. Стать полицейской было ее исполнившейся, пусть и ненадолго, мечтой.
Похороны прошли в небольшом горном селе Розтоки, где сейчас проживают родители Таисии.
Смена, которая стала для правоохранительницы последней в жизни, должна была быть "крайней" перед отпуском. После этого она планировала поехать к мужу, с которым не виделась около года — тот находился на работе за границей. К сожалению, от полученных при задержании ранений патрульная Татарин скончалась на месте. Увидеться с супругом она так и не успела, но он, конечно же, прибыл на прощание.
По словам ее односельчан и друзей, Таисия была неисправимой оптимисткой и очень дружественным человеком. Многие помнят ее как сильную и уверенную личность.
По словам ее коллеги Артура Матиоса, гибель Татарин стала огромным ударом для всех сослуживцев. Девушка, по сути, лишь начинала свою жизнь и имела большие планы на будущие.
"Таисия выполняла свои служебные обязанности. И, к сожалению, работа ее забрала", — говорит коп.
Жители Розток, которые хорошо знакомы с полицейской, называют ее лучиком солнца и одновременно профессионалом своего дела. Многие скорбят из-за ее утраты, что видно и по снимкам с прощания — на похоронах присутствовали сотни людей, и лишь часть из них — коллеги погибшей.
Напомним, что 22-летней патрульной не стало 3 октября. Во время очередного вызова подозреваемый в растлении несовершеннолетних открыл стрельбу, ранив двух полицейских, отреагировавших на вызов. К сожалению, травмы, полученные Таисией Татарин, оказались несовместимы с жизнью.
Впрочем, как стало известно через несколько дней, карма настигла преступника. Во время задержания он тоже был подстрелен, и хотя ему пыталась оказать первую медпомощь, это не помогло.