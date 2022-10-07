Пришли сотни людей: погибшую в Черновцах 22-летнюю полицейскую с почестями похоронили (фото)

Смелая правоохранительница погибла при попытке задержания растлителя несовершеннолетних

Полицейской Таисии Татарин, чью жизнь оборвала пуля, выпущенная преступником при попытке задержании в Черновцах, было всего 22 года. В пятницу, 6 октября, родные, сослуживцы и жители села Розтоки, где проживала ее семья, проводили погибшую девушку в последний путь. На похороны приехали сотни людей, в том числе и полицейские, которые непосредственно участвовали в мемориальных мероприятиях.

Подробности прощания с Таисией Татарин сообщает "Суспільне" и пресс-служба полиции Черновицкой области. Отметим, что в патрульной полиции, где служила девушка, она успела проработать лишь два года. Стать полицейской было ее исполнившейся, пусть и ненадолго, мечтой.

Похороны прошли в небольшом горном селе Розтоки, где сейчас проживают родители Таисии.

На похоронах Таисии было очень много людей

Полицейские активно участвовали в прощании

Смена, которая стала для правоохранительницы последней в жизни, должна была быть "крайней" перед отпуском. После этого она планировала поехать к мужу, с которым не виделась около года — тот находился на работе за границей. К сожалению, от полученных при задержании ранений патрульная Татарин скончалась на месте. Увидеться с супругом она так и не успела, но он, конечно же, прибыл на прощание.

Подготовка к мемориальной церемонии

Похоронную процессию сопровождали автомобили патрульной службы

По словам ее односельчан и друзей, Таисия была неисправимой оптимисткой и очень дружественным человеком. Многие помнят ее как сильную и уверенную личность.

Таисии Татарин было всего 22 года

Фото из личного архива Таисии Татарин

По словам ее коллеги Артура Матиоса, гибель Татарин стала огромным ударом для всех сослуживцев. Девушка, по сути, лишь начинала свою жизнь и имела большие планы на будущие.

"Таисия выполняла свои служебные обязанности. И, к сожалению, работа ее забрала", — говорит коп.

Многие сослуживцы девушки не скрывали эмоций

На прощании было очень много народа

Жители Розток, которые хорошо знакомы с полицейской, называют ее лучиком солнца и одновременно профессионалом своего дела. Многие скорбят из-за ее утраты, что видно и по снимкам с прощания — на похоронах присутствовали сотни людей, и лишь часть из них — коллеги погибшей.

Количество людей на кладбище было огромным

Напомним, что 22-летней патрульной не стало 3 октября. Во время очередного вызова подозреваемый в растлении несовершеннолетних открыл стрельбу, ранив двух полицейских, отреагировавших на вызов. К сожалению, травмы, полученные Таисией Татарин, оказались несовместимы с жизнью.

Впрочем, как стало известно через несколько дней, карма настигла преступника. Во время задержания он тоже был подстрелен, и хотя ему пыталась оказать первую медпомощь, это не помогло.