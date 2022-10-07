Прийшли сотні людей: загиблу у Чернівцях 22-річну поліцейську з почестями поховали (фото)

Смілива правоохоронниця загинула під час спроби затримання розбещувача неповнолітніх

Поліцейській Таїсії Татарин, чиє життя обірвала куля, випущена злочинцем під час спроби затримання у Чернівцях, було лише 22 роки. У п’ятницю, 6 жовтня, рідні, товариші по службі та жителі села Розтоки, де проживала її родина, проводили загиблу дівчину в останню путь. На похорон приїхали сотні людей, у тому числі й поліцейські, які безпосередньо брали участь у меморіальних заходах.

Подробиці прощання з Таїсією Татарин повідомляє "Суспільне" та пресслужба поліції Чернівецької області. Зазначимо, що у патрульній поліції, де служила дівчина, вона встигла пропрацювати лише два роки. Стати поліцейською було її здійсненою, хай і ненадовго, мрією.

Похорон пройшов у невеликому гірському селі Розтоки, де зараз проживають батьки Таїсії.

На похороні Таїсії було дуже багато людей

Поліцейські брали активну участь у прощанні

Зміна, яка стала для правоохоронниці останньою у житті, мала бути "крайньою" перед відпусткою. Після цього вона планувала поїхати до чоловіка, з яким не бачилася близько року, — той перебував на роботі за кордоном. На жаль, від отриманих під час затримання поранень патрульна Татарин померла на місці. Побачитися з чоловіком вона так і не встигла, але він, звичайно, прибув на прощання.

Підготовка до меморіальної церемонії

Похоронну процесію супроводжували автомобілі патрульної служби

За словами її односельців та друзів, Таїсія була невиправною оптимісткою та дуже дружньою людиною. Багато хто пам’ятає її як сильну та впевнену особистість.

Таїсії Татарин було всього 22 роки

Фото з особистого архіву Таїсії Татарин

За словами її колеги Артура Матіоса, загибель Татарин стала величезним ударом для всіх товаришів по службі. Дівчина по суті лише починала своє життя і мала великі плани на майбутні.

"Таїсія виконувала свої службові обов’язки. І, на жаль, робота її забрала", — каже коп.

Багато товаришів по службі дівчини не приховували емоцій

На прощанні було дуже багато народу

Жителі Розток, які добре знайомі з поліцейською, називають її промінцем сонця і водночас професіоналом своєї справи. Багато хто сумує через її втрату, що видно і на знімках із прощання — на похороні були присутні сотні людей, і лише частина з них — колеги загиблої.

Кількість людей на цвинтарі була величезною

Нагадаємо, що 22-річною патрульною не стало 3 жовтня. Під час чергового виклику підозрюваний у розбещенні неповнолітніх відкрив стрілянину, поранивши двох поліцейських, які відреагували на виклик. На жаль, травми, отримані Таїсією Татарин, виявилися несумісними з життям.

Втім, як стало відомо за кілька днів, карма наздогнала злочинця. Під час затримання його теж підстрелили, і хоча йому намагалася надати першу медичну допомогу, це не допомогло.