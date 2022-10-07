В Днепре неадекват публично поглумился над флагом Украины (видео)

На замечания прохожих молодой человек отвечал непристойными жестами

На одной из улиц Днепра нетрезвый молодой человек попал в поле зрения горожан из-за своих вызывающих действий. Парень, который, по словам очевидцев, находился в крайне нетрезвом состоянии, разгуливал по городу, обернувшись государственным желто-синим флагом Украины.

Действия пьяницы удалось зафиксировать очевидцам происшествия, которые в пятницу, 7 октября, выложили в сеть фото и видео инцидента, произошедшего накануне на улице Макарова. На кадрах видно, как молодой человек, очевидно находившийся в нетрезвом состоянии, завязал себе на плечах украинский флаг и, шатаясь, приставал к людям и показывал непристойные жесты на замечания прохожих. После днепрянин снял флаг и демонстративно выбросил его в помойку.

"Сделайте тварь знаменитой. За это знамя люди погибают", — говорится в тексте публикации.

Тот самый парень на фото

В комментариях под видео пользователи сети выражают возмущение действиями мужчины. Некоторые отмечают, что в виде наказания парня следует отправить на передовую, чтобы тот четко осознал цену государственного флага. Есть и такие, кто отметил, что задевать людей, которые находятся в таком состоянии, лучше не стоит, ведь они могут еще и ножом ударить за обычное замечание.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре неадекватный муж убил собственную жену куском арматуры прямо во время празднования дня рождения.

Также напомним, на одной из улиц областного центра Днепропетровщины прохожие обнаружили заброшенного младенца.