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У Дніпрі неадекват публічно познущався над прапором України (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Нетверезий молодик, який розгулював із прапором вулицями Дніпра Новина оновлена 07 жовтня 2022, 11:22
Нетверезий молодик, який розгулював із прапором вулицями Дніпра

На зауваження перехожих молодик відповідав непристойними жестами

На одній з вулиць Дніпра нетверезий молодик потрапив у поле зору містян через свої зухвалі дії. Хлопець, який, за словами очевидців перебував у вкрай нетверезому стані, розгулював по місту, обгорнувшись державним жовто-синім прапором України.

Дії п'янички вдалося зафіксувати очевидцям події, котрі у п'ятницю, 7 жовтня, виклали у мережу фото на відео інциденту, що напередодні стався на вулиці Макарова. на кадрах видно, як молодий чоловік, який вочевидь перебував у нетверезому стані, зав'язав собі на плечах український стяг і, хитаючись, чіплявся до людей та показував непристойні жести на зауваження перехожих. Після дніпрянин зняв прапор і демонстративно викинув його у смітник.

"Зробіть тварюку знаменитою. За цей прапор люди гинуть", — йдеться в тексті публікації.

Той самий хлопець

У коментарях під відео користувачі мережі висловлюють обурення діями чоловіка. Дехто відзначає, що у вигляді покарання хлопця варто відправити на передову, аби той чітко усвідомив ціну державного стяга. Є й такі, хто відмітив, що зачіпати людей, які перебувають у такому стані краще не варто, адже вони можуть ще й ножем вдарити за звичайне зауваження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі неадекватний чоловік вбив власну дружину шматком арматури прямо під час святкування дня народження.

Також нагадаємо, на одній з вулиць обласного центру Дніпропетровщини перехожі знайшли покинуте немовля.

Теги:
#Україна #Дніпро #Хуліганство #Прапор