Пережил оккупацию, но не возвращение своих: Киевский облсовет хочет ликвидировать центр Пласта в Буче, власти опровергают это

В Буче опасаются, что пластовое движение в регионе может быть ликвидировано, власти уверяют что это не так

В октябре 2018 года в городе Буча был торжественно открыт Пластовый центр, который стал важным местом для Пласта (Национальной скаутской организации Украины — Ред.), новым толчком в развитии волонтерства и объединения молодежи. Здесь учатся и проводят досуг около 12 тысяч детей и молодежи, обучились сотни волонтеров, в Киевской области возникли около 20 ячеек Пласта.

Довелось Центру побывать под оккупацией, а с момента освобождения помочь уже 8 тысячам украинцев и продолжить работу с детьми. И все это оказалось не нужно областной власти, решившей упразднить центр и присоединить его к областному молодежному центру.

Об этом сообщает коллектив Пластового центра в Буче на своей странице в соцсети Facebook.

Сам проект решений уже был рассмотрен и утвержден постоянной депутатской комиссией Киевского областного совета на своем заседании 7 ноября.

При этом коллектив Пластового центра напоминает, что принятием данного решения будет прямым нарушением пункта 4 статьи 5 Закона Украины "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения".

Согласно ему, прямо запрещается изменение целевого назначения объектов инфраструктуры пластового, скаутского движения, предоставленных органами местного самоуправления, органами государственной власти в пользование пластовым,

скаутским общественным объединением, без согласия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере молодежи.Проще говоря, депутаты Киевского областного совета не имеют права реорганизовывать Пластовый центр в Буче без прямого разрешения Министерства молодежи и спорта Украины. Однако в Пластовом центре не знают, было ли такое разрешение, поскольку проекта решения в открытом доступе нет, а само решение будет проходить уже на ближайшей сессии областного совета и в связи с военным положением в условиях полной тайны.

Центр будет работать, а бюджет области сэкономит

Публикация Пластового центра вызвала широкий резонанс, и пресс-служба Киевского областного совета поспешила успокоить, что речь о ликвидации учреждения не идет. По версии властей, речь идет о создании единого учреждения, которое будет универсальным для развития молодежи и национально-патриотического воспитания в Киевской области, в том числе, Украинского скаутинга.

"Необходимо отметить, что Пластовый центр является коммунальным заведением Киевского областного совета "Пластовый школьный центр", которое по своему функционалу дублирует функции другого коммунального заведения Киевского областного совета "Киевский областной молодежный центр". Финансирование этих заведений осуществляется только за счет средств областного бюджета. Именно поэтому с целью оптимизации расходов областного бюджета на эти два заведения рассматривается вопрос об их объединении в одно заведение. Подчеркиваем – именно об объединении, а не на ликвидации!", — так объясняют свои мотивы областные власти.

Власти уверяют, что детям и всем будет только лучше

Судя по всему, именно желание сэкономить бюджетные средства является главным мотивом в предложении областных властей у которой есть свои резоны. Так, пресс-служба прямо признает, что областной бюджет в текущем году не выполняется.

При этом областные власти пошли на уступку и объявили о создании рабочей группы по проведению детального обсуждения перспектив принятия соответствующих решений.

Заинтересованных лиц просят делегировать своих представителей для включения в состав рабочей группы и отправить предложения (ФИО, контактный телефон и электронный адрес, представительство от общественной организации или физического лица) по электронному адресу [email protected] до 21 ноября 2022 года для дальнейшего обсуждения и принятия соответствующих решений.

"Телеграф" также будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

Тем временем с начала ноября столицу сотрясает скандал вокруг Довженко-Центра, который по мнению коллектива, хотят лишить части принадлежащей ему недвижимости, для ее дальнейшей продажи.