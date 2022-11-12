Пережив окупацію, але не повернення своїх: Київська облрада хоче ліквідувати центр Пласту в Бучі, влада спростовує це

У Бучі побоюються, що пластовий рух у регіоні може бути ліквідований, влада запевняє, що це не так

У жовтні 2018 року у місті Буча було урочисто відкрито Пластовий центр, який став важливим місцем для Пласту (Національної скаутської організації України – Ред.), новим поштовхом у розвитку волонтерства та об’єднання молоді. Тут навчаються та проводять дозвілля близько 12 тисяч дітей та молоді, навчилися сотні волонтерів, на Київщині виникло близько 20 осередків Пласту.

Довелося Центру відвідати окупацію, а з моменту звільнення допомогти вже 8 тисячам українців і продовжити роботу з дітьми. І все це виявилося непотрібним обласній владі, яка вирішила скасувати центр і приєднати його до обласного молодіжного центру.

Про це повідомляє колектив Пластового центру у Бучі на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Сам проект рішень вже було розглянуто та затверджено постійною депутатською комісією Київської обласної ради на своєму засіданні 7 листопада.

При цьому колектив Пластового центру нагадує, що ухваленням цього рішення буде прямим порушенням пункту 4 статті 5 Закону України "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху".

Згідно з ним, прямо забороняється зміна цільового призначення об’єктів інфраструктури пластового, скаутського руху, наданих органами місцевого самоврядування, органами державної влади у користування пластовим,

Просто кажучи, депутати Київської обласної ради не мають права реорганізовувати Пластовий центр у Бучі без прямого дозволу Міністерства молоді та спорту України. Однак у Пластовому центрі не знають, чи був такий дозвіл, оскільки проекту рішення у відкритому доступі немає, а саме рішення проходитиме вже на найближчій сесії обласної ради та у зв’язку з військовим станом в умовах повної таємниці.

Центр працюватиме, а бюджет області заощадить

Публікація Пластового центру викликала широкий резонанс, і прес-служба Київської обласної ради поспішила заспокоїти, що про ліквідацію установи не йдеться. За версією влади, йдеться про створення єдиної установи, яка буде універсальною для розвитку молоді та національно-патріотичного виховання в Київській області, зокрема Українського скаутингу.

"Необхідно зазначити, що Пластовий центр є комунальним закладом Київської обласної ради "Пластовий шкільний центр", який за своїм функціоналом дублює функції іншого комунального закладу Київської обласної ради "Київський обласний молодіжний центр". Фінансування цих закладів здійснюється лише за рахунок коштів обласного бюджету. тому з метою оптимізації видатків обласного бюджету на ці два заклади розглядається питання про їх об’єднання в один заклад. Наголошуємо – саме про об’єднання, а не на ліквідації!"

Влада запевняє, що дітям і всім буде лише краще

Зважаючи на все, саме бажання заощадити бюджетні кошти є головним мотивом у пропозиції обласної влади, яка має свої резони. Так, прес-служба прямо визнає, що обласний бюджет цього року не виконується.

При цьому обласна влада пішла на поступку та оголосила про створення робочої групи з проведення детального обговорення перспектив ухвалення відповідних рішень.

Заінтересованих осіб просять делегувати своїх представників для включення до складу робочої групи та надіслати пропозиції (ПІБ, контактний телефон та електронну адресу, представництво від громадської організації або фізичної особи) на електронну адресу [email protected] до 21 листопада 2022 року для подальшого обговорення та прийняття відповідних рішень.

"Телеграф" також стежитиме за подальшим розвитком ситуації.

Тим часом з початку листопада столицю стрясає скандал навколо Довженка-Центру, який на думку колективу, хочуть позбавити частини нерухомості, що належить йому, для її подальшого продажу.