Под Киевом женщина выбросила 2-месячного младенца с пятого этажа

Причины и обстоятельства трагедии пытаются выяснить следователи

В одном из населенных пунктов Киевской области молодая мать выбросила своего 2-месячного ребенка из окна многоэтажки. Травмы младенца оказались несовместимыми с жизнью, поэтому ребенок мгновенно умер.

Как в среду, 22 марта, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины, трагический инцидент произошел накануне в Вишневом. Предварительно известно, что 29-летняя женщина сбросила маленького мальчика из окна на пятом этаже. Ребенка оперативно госпитализировали, однако медикам спасти его, к сожалению, не удалось.

По словам главы полиции в Киевской области Андрея Небитова, правоохранители уже приступили к выяснению обстоятельств этого чрезвычайного происшествия в рамках досудебного расследования по факту умышленного убийства (п. 2, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"Не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия", — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице неадекватный мужчина долгое время держал раздетый младенец на балконе и угрожал выбросить его из окна. Ужасный инцидент сняли неравнодушные свидетели и выложили его в Сеть.