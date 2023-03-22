Під Києвом жінка викинула 2-місячне немовля з п'ятого поверху

Причини та обставини трагедії наразі намагаються з'ясувати слідчі

В одному з населених пунктів Київської області молода мати викинула свою 2-місячну дитину з вікна багатоповерхівки. Травми немовляти виявилися несумісними із життям, тож дитина миттєво померла.

Як у середу, 22 березня, повідомили у віділі комунікації поліції Київщини, трагічний інцидент трапився напередодні у місті Вишневе. Попередно відомо, що 29-річна жінка скинула маленького хлопчика з вікна на п`ятому поверсі. Дитину оперативно госпіталізували, однак медикам врятувати її, на жаль, не вдалося.

За словами очільника поліції у Київській області Андрія Нєбитова, правоохоронці вже розпочали з`ясування обставин цієї надзвичайної події в рамках досудового розслідування за фактом умисного вбивства (п. 2, ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

"Не виключено, що у 29-річної матері була післяродова депресія", — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляяв, як у столиці неадекватний чоловік тривалий час тримав роздягнене немовля на балконі та погрожував викинути його з вікна. Жахливий інцидент зафільмували небайдужі свідки і виклали його у Мережу.