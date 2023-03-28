PIN-UP Foundation обеспечил переселенцев Бердянска гуманитарной помощью

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation продолжает оказывать помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий. В этот раз Фонд снабдил продуктовыми наборами внутренне перемещенных лиц из Бердянска, которые поселились в Запорожье.

По запросу Бердянской городской военной администрации PIN-UP Foundation организовал закупку и передачу гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам города. А именно: крупы, тушенка, макароны, конфеты, печенье и другие продукты первой необходимости.

"Одна из основных задач PIN-UP Foundation сегодня – помощь украинцам, пострадавшим от этой жестокой войны. Поэтому мы системно реагируем на запросы военных администраций разных регионов Украины и помогаем им обеспечить украинцев всем необходимым. Фонд продолжит реализацию благотворительных инициатив ради украинцев и Украины", – прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.