PIN-UP Foundation забезпечив переселенців Бердянська гуманітарною допомогою

Благодійний фонд PIN-UP Foundation продовжує надавати допомогу українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Цього разу Фонд забезпечив продуктовими наборами внутрішньо-переміщених осіб з Бердянська, які оселилися у Запоріжжі.

За запитом Бердянської міської військової адміністрації PIN-UP Foundation організував закупку та передачу гуманітарної допомоги внутрішньо-переміщеним особам міста. А саме: крупи, тушонка, макарони, цукерки, печиво та інші продукти першої необхідності.

"Одна з основних задач PIN-UP Foundation сьогодні – допомога українцям, які постраждали від цієї жорстокої війни. Тому ми системно реагуємо на запити військових адміністрацій різних регіонів України й допомагаємо їм забезпечити українців усім необхідним. Фонд продовжить реалізацію благодійних ініціатив заради українців і України", – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.