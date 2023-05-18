Персонал разбежался кто куда: в Николаеве на детском аттракционе таинственно погибла 4-летняя девочка

Владелица аттракциона была задержана

В Николаеве 13 мая на территории детской площадки "Сказка" таинственным образом погибла 4-летняя девочка Валерия. По предварительной информации, она запуталась в петлях на стенке одного из отделений надувного батута.

Как сообщил начальник областного управления полиции Сергей Шайхет, по предварительной информации смерть ребенка произошла вследствие удушения.

В свою очередь ТСН удалось пообщаться с Натальей Кучинской и узнать подробности трагедии. Женщина должна была вскоре стать крестной для погибшей девочки.

Она рассказала, что в тот роковой день, возле батута находились три сотрудницы аттракциона, которые должны были наблюдать за детьми.

"Но вместо этого они сидели спинами к батуту, просматривая что-то в своих телефонах", — рассказала Кучинская.

Сама девочка была там с мамой и они уже собирались уходить, но потом ребенок попросил поиграться еще три минуты и забежала в "слепую зону", после чего и случилась трагедия.

"Аня – очень внимательная мама, постоянно держала ее в поле зрения. Но горка с петлями перекрывала вид. Даже представить не могу, как это могло произойти. Не можем составить версию, как все произошло, из-за чего она зацепилась и повисла, не достав ножками до самого батута", — рассказала Кучинская.

По ее словам, когда матери передали тело девочки, то она сначала подумала, что ее дочь потеряла сознание из-за жары, а потому ребенку начали делать массаж сердца и искусственное дыхание. В то же время, очевидцы утверждают, что персонал аттракциона разбежался кто куда.

Прибывшие на место врачи смогли лишь констатировать смерть.

Известно, что родители девочки жили раздельно, мать самостоятельно воспитывала дочь, кроме того у нее есть еще младший сын. Владелицу батута после инцидента задержали, ей может грозить до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, недавно в Одессе 34-летняя женщина с 2-летней дочерью выпали с балкона 16-го этажа. От падения они погибли на месте.