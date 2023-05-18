Персонал розбігся хто куди: у Миколаєві на дитячому атракціоні таємничо загинула 4-річна дівчинка

Власниця атракціону була затримана

У Миколаєві 13 травня на території дитячого майданчика "Казка" таємниче загинула 4-річна дівчинка Валерія. За попередньою інформацією, вона заплуталася у петлях на стінці одного із відділень надувного батута.

Як повідомив начальник обласного управління поліції Сергій Шайхет, за попередньою інформацією, смерть дитини сталася внаслідок удушення.

Своєю чергою ТСН вдалося поспілкуватися з Наталією Кучинською та дізнатися про подробиці трагедії. Жінка мала незабаром стати хрещеною для загиблої дівчинки.

Вона розповіла, що того фатального дня, біля батута перебували три співробітниці атракціону, які мали спостерігати за дітьми.

"Але натомість вони сиділи спинами до батута, переглядаючи щось у своїх телефонах", — розповіла Кучинська.

Сама дівчинка була там з мамою і вони вже збиралися йти, але потім дитина попросила пограти ще три хвилини та забігла в "сліпу зону", після чого і сталася трагедія.

"Аня — дуже уважна мама, постійно тримала її в полі зору. Але гірка з петлями перекривала вигляд. Навіть уявити не можу, як це могло статися. Не можемо скласти версію, як усе сталося, через що вона зачепилася і повисла, не діставши ніжками до самого батуту", — розповіла Кучинська.

За її словами, коли матері передали тіло дівчинки, то вона спочатку подумала, що її дочка знепритомніла через спеку, а тому дитині почали робити масаж серця та штучне дихання. Водночас очевидці стверджують, що персонал атракціону розбігся хто куди.

Лікарі, які прибули на місце, змогли лише констатувати смерть.

Відомо, що батьки дівчинки жили окремо, мати самостійно виховувала доньку, крім того, у неї є ще молодший син. Власницю батута після інциденту затримали, їй може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Одесі 34-річна жінка з 2-річною дочкою випали з балкона 16-го поверху. Від падіння вони загинули дома.