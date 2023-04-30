Жахливий випадок в Одесі: жінка та 2-річна дитина випали з балкона на 16 поверсі

В соцмережах пишуть, що дівчинка потягнулся за кулькою, а мати – за нею

В Одесі, де регулярно спалахують "мовні скандали", ввечері в п'ятницю, 29 квітня, сталася трагедія: мати та 2-річна дитина загинули через падіння з балкона на16-му поверсі житлового будинку.

Про інцидент на Французькому бульварі повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Тіла 34-річної жінки та її дитини були знайдені біля багатоповерхівки місцевими жителями", – говориться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жителька міста разом з 2-річною дочкою випала з балкону орендованої квартири на 16-му поверсі будинку. Жінка жила з дитиною та чоловіком, який був на роботі, коли сталася трагедія. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала.

Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановлює всі обставини події. Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

Водночас у соцмережах очевидці повідомляють, що дівчинка нібито потягнулася на балконі за повітряною кулькою, а жінка – за дитиною. Місце події було оточено правоохоронцями, туди не підпускали навіть жителів будинку, щоб не дивились на загиблих.

Раніше повідомлялося про те, що в Обухові на Київщині чоловік з криками "росія перемогла" вистрибнув з багатоповерхівки.