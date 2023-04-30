Ужасный случай в Одессе: женщина и 2-летняя девочка выпали с балкона на 16 этаже

В соцсетях пишут, что девочка потянулась за шариком, а мать – за ней

В Одессе, где регулярно разгораются "языковые скандалы", вечером в пятницу, 29 апреля, произошла трагедия: мать и 2-летний ребенок погибли из-за падения с 16-го этажа жилого дома.

Об инциденте на Французском бульваре сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Тела 34-летней женщины и ее ребенка были найдены у многоэтажки местными жителями ", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, жительница города вместе с 2-летней дочерью выпала с балкона съемной квартиры на 16-м этаже дома. Женщина жила с ребенком и мужчиной, находившимся на работе, когда произошла трагедия. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете в службе по делам детей семья также не состояла.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции устанавливает все обстоятельства происшествия. Предварительное событие квалифицировано как несчастный случай.

В соцсетях очевидцы сообщают, что девочка якобы потянулась на балконе за воздушным шариком, а женщина — за ребенком. Место происшествия было оцеплено правоохранителями, туда не подпускали даже жителей дома.

Ранее сообщалось о том, что в Обухове в Киевской области мужчина с криками "россия победила" выпрыгнул из многоэтажки.