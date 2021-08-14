Однорічний малюк дивом вижив після падіння з 5-го поверху в Запорізькій області

В Енергодарі Запорізької області в п'ятницю, 13 серпня, однорічний хлопчик випав з вікна на п'ятому поверсі. Йому дивом вдалося вижити.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Запорізької області.

Постраждалу дитину із забоями госпіталізували в лікарню.

У поліції кажуть, що того вечора, 13 серпня, 21-річна мама разом з сином повернулася додому з прогулянки.

Вона вийшла в іншу кімнату і залишила дитину одну без нагляду.

У момент відсутності поруч матері, хлопчик пішов на балкон, заліз на підвіконня і випав з вікна п'ятого поверху.

"Дитину відвезли в лікарню, де у неї діагностували політравму і множинні забої м'яких тканин", - кажуть працівники правоохоронних органів.

За даними Нацполіції, зараз вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 серпня в Черкасах малолітня дівчинка випала з вікна третього поверху, спершись на москітну сітку. Дитина приземлилася на асфальт і дивом вижила, отримавши кілька ударів і синців.

Нагадуємо, що 4 серпня в місті Теребовля Тернопільської області 81-річна пенсіонерка випала з балкона п'ятого поверху, але залишилася неушкодженою завдяки щасливому випадку.