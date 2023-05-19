Самая длинная набережная в Европе находится в Днепре

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Набережная в Днепре поражает — она простирается почти мимо всего города на целых 30 км, охватывая как центр, так и окрестности. Это делает Днепровскую набережную самой большой в Европе.

Она условно делится на 3 части: Заводскую, центральную и Победы. В ее центральной части две террасы – верхняя и нижняя пешеходные зоны. Одним из главных объектов на обновленной набережной стал светомузыкальный фонтан "Белый Лебедь" напротив гостиницы "Днепр". С разных точек набережной прекрасно просматривается построенный на Монастырском острове храм Святого Николая. Нежно-белая церковь с золотыми куполами сразу стала одним из признанных символов Днепра.

С набережной открывается панорама на арочный мост.

С набережной открывается прекрасная панорама железнодорожного Мерефо-Херсонского моста. Кстати, он является самым арочным в Европе и единственным с криволинейной конструкцией, а также первым мостом в мире, построенным из железобетона. Да и самый живописный участок Днепровской набережной находится именно здесь – между Мерефо-Херсонским и Амурским мостами.

Набережная Днепра – визитная карточка города. Ее строительство начато в пятидесятых годах прошлого столетия, до этого прибрежная часть Днепра не была обустроена.

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