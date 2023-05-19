Найдовша набережна в Європі розташована у Дніпрі

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Набережна у місті Дніпро вражає — вона простягається майже повз усе місто на цілих 30 км, охоплюючи як центр, так і околиці. Це робить дніпровську набережну найбільшою у Європі.

Вона умовно ділиться на 3 частини: Заводську, центральну Січеславську та Перемоги. У її центральній частині дві тераси – верхня і нижня пішохідні зони. Одним з головних об'єктів на оновленій набережній став світломузичний фонтан "Білий Лебідь" навпроти готелю "Дніпро". З різних точок набережної прекрасно проглядається побудований на Монастирському острові храм Святого Миколая. Ніжно-біла церква із золотими куполами відразу ж стала одним із визнаних символів Дніпра.

З набережної відкривається панорама на арковий алізничний міст

З набережної відкривається прекрасна панорама залізничний Мерефо-Херсонський міст. До речі, він є найбільшим арковим у Європі та єдиним з криволінійною конструкцією, а також перший міст у світі, збудований із залізобетону. Та й найбільш мальовнича ділянка Дніпровської набережної знаходиться саме тут – між Мерефо-Херсонським та Амурським мостами.

Набережна Дніпра є візитівкою міста. Її будівництво розпочато в п'ятдесятих роках минулого століття, до цього прибережна частина Дніпра не була облаштована.

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