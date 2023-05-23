Ирландия в Ровенской области. Удивительные Базальтовые столбы

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В селе Базальтово Костопольского района Ровенской области расположен уникальный памятник природы, напоминающий ирландские столбы с Дороги гигантов. Украинское природное чудо называют Яновой долиной, оно представляет собой уникальное сооружение из базальтовых столбов-многогранников, выстроенных рядами и поражающих своей монументальностью и равенством геометрических фигур.

Базальтовые столбы

Этим столбам почти 700 млн. лет, их высота достигает от 60 сантиметров до 30 метров. Ранее здесь добывали базальт, которым вымощены площади европейских столиц, например, в Париже, Лондоне, Брюсселе, Варшаве и Вене. Залежи нашли в XVIII веке, когда эта территория принадлежала Польше. Началась добыча камня в 1861 году. Его обрабатывали и использовали для брусчатки и облицовки стен.

Базальтовые столбы

Когда добычу в карьере окончили, огромную яму заполнили подземные воды. Глубина этого озера достигает до 30 м. Из-за глицеринового состава воды и большого количества поселившихся на дне водорослей озеро приобрело изумрудный цвет.

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