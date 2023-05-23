Укр

Ирландия в Ровенской области. Удивительные Базальтовые столбы

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
"Украина Инкогнита" Новость обновлена 23 мая 2023, 10:44

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В селе Базальтово Костопольского района Ровенской области расположен уникальный памятник природы, напоминающий ирландские столбы с Дороги гигантов. Украинское природное чудо называют Яновой долиной, оно представляет собой уникальное сооружение из базальтовых столбов-многогранников, выстроенных рядами и поражающих своей монументальностью и равенством геометрических фигур.

Базальтовые столбы
Базальтовые столбы

Этим столбам почти 700 млн. лет, их высота достигает от 60 сантиметров до 30 метров. Ранее здесь добывали базальт, которым вымощены площади европейских столиц, например, в Париже, Лондоне, Брюсселе, Варшаве и Вене. Залежи нашли в XVIII веке, когда эта территория принадлежала Польше. Началась добыча камня в 1861 году. Его обрабатывали и использовали для брусчатки и облицовки стен.

Базальтовые столбы
Базальтовые столбы

Когда добычу в карьере окончили, огромную яму заполнили подземные воды. Глубина этого озера достигает до 30 м. Из-за глицеринового состава воды и большого количества поселившихся на дне водорослей озеро приобрело изумрудный цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал об австрийском виадуке на Тернопольщине, который привлекает туристов своим сходством на мост с "Гарри Поттера".

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