Ірландія на Рівненщині. Чудернацькі Базальтові стовпи

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У селі Базальтове Костопільського району Рівненської області розташована унікальна пам'ятка природи, яка нагадує ірландські стовпи з Дороги гігантів. Українське природне диво називають Яновою долиною, воно становить собою унікальну споруду із базальтових стовпів-багатогранників, що вишикувані рядами та вражають своєю монументальністю та рівністю геометричних фігур.

Базальтові стовпи

Цим стовпам майже 700 млн років, їхня висота сягає від 60 сантиметрів до 30 метрів. Раніше тут видобували базальт, яким вимощено площі європейських столиць, приміром, у Парижі, Лондоні, Брюсселі, Варшаві та Відні. Поклади знайшли у XVIII ст., коли ця територія належала Польщі. Почалося видобування каменю в 1861 році. Його обробляли та використовували для бруківки та облицювання стін.

Базальтові стовпи

Коли видобуток у кар'єрі закінчили, величезну яму заповнили підземні води. Глибина цього озера сягає до 30 м. Через гліцериновий склад води та велику кількість водоростей, які оселилися на дні, озеро набуло смарагдового кольору.

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