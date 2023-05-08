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Найстаріший в Україні метеоритний кратер розташований на Вінничині

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
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Автор
Колаж "Телеграфу"

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У Вінницькій області між селами Лугова, Слобідка, Іваньки та Жорнище є найстаріший в Україні метеоритний кратер, він називається Іллінецька астроблема.

Кратер утворився від метеорита діаметром 7 км, який упав на Землю 400 млн років тому. Під час падіння він розігрівся до 6 тис. градусів за Цельсієм і під тиском 8 тис. атмосфер пробив граніти Українського кристалічного щита на глибину 800 метрів і там вибухнув. Потужність вибуху можна порівняти з 120-мегатонною бомбою.

У 1974 р. тут були знайдені діаманти. Серед найцінніших знахідок — найбільший у світі агат, який зараз експонується у Берлінському музеї, знайшли у цьому кратері.

Іллінецька астроблема
Метеоритний кратер на Поділлі. Фото: vezha.ua

Зараз у Вінницькому планетарії зберігається 3-кілограмовий уламок Іллінецького метеорита, його оцінили у 200 тисяч доларів.

Перевагою природної пам’ятки є те, що Іллінецький кратер є частково досяжним для огляду, а не повністю схованим під шаром ґрунту. Люди приїжджають сюди помилуватися надзвичайною красою кратера, позбирати трави для чаю, знайти космічні уламки для свого оберега.

Як повідомляв "Телеграф", на Закарпатті є місце падіння найбільшого метеорита в Європі. Сюди приїжджав навіть Жуль Верн.

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#Вінницька область #Космос #Цікаві факти #Метеорит