Їздила на фронт і відмовилася від російської мови: де зараз ексведуча "Лото-Забава" Руснак і як змінилася

Ще з 2014 року Лариса Руснак зайняла чітку громадянську позицію

Колишня ведуча "Лото-Забава" Лариса Руснак так само як і Олексій Вертинський давно є зірками українських серіалів. Ще з 2014 року актриса відмовилася від участі у російських проєктах та зайнялася волонтерською діяльністю.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз ексведуча популярної програми Лариса Руснак і як змінилася. Ми дізналися, чим акторка займається.

Що відомо про акторку та телеведучу Ларису Руснак

Народна артистка України народилася у 1962 році у місті Подільськ (Одеська область). Лариса закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенко-Карого та активно почала розвивати свою кар’єру. З 1983 року Руснак працює у Київському національному академічному драматичному театрі ім. І. Франка.

Лариса Руснак з 1983 року працює у театрі

Протягом 19 років Лариса Руснак була ведучою програмою "Лото-Забава" і навіть стала рекордсменкою Книги рекордів України. Також актриса однією з перших приєдналася до українського дубляжу, її голосом говорили такі голлівудські актриси, як Анджеліна Джолі та Джулія Робертс, а також героїні культового ситкому "Друзі".

Лариса Руснак 19 років була ведучою "Лото-Забава"

Крім цього, Лариса Руснак знялася в багатьох українських серіалах, зокрема: "Колір пристрасті", "Перевізниця", "Друге життя", "Сувенір з Одеси", "Вище лише кохання" та інших. З 2014 року актриса зайняла чітку громадянську позицію та відмовилася брати участь у російських проєктах.

Лариса Руснак продовжує зніматися у фільмах

Де зараз Лариса Руснак і що говорить про війну

Актриса продовжує займатися улюбленою справою, вона грає у спектаклях та знімається у фільмах. В одному із недавніх інтерв'ю Руснак зазначила, що відмовитися від кіно – це божевілля. У 2024 році актриса знялася в серіалі "Перевізниця".

Щодо війни, то ще з 2014 року Лариса Руснак активно займається волонтерською діяльністю, вона часто їздила на фронт до наших військовослужбовців, була в окопах й під Донецьким аеропортом Разом з акторською трупою вона виступає перед українськими бійцями, відвідує шпиталі та реабілітаційні центри.

Лариса Руснак відмовилася від російських проектів та підтримує ЗСУ

В інтерв’ю OBOZ.UA акторка зізналася, що 24 лютого 2022 року для неї, як і для всіх українців, стало страшною датою. Лариса чула за вікном вибухи й була розгублена, з Києва вона виїжджала до Львова, але невдовзі повернулася. Акторка навіть працює з психологом, щоб триматися на плаву і продовжувати свою діяльність.

Лариса Руснак їздила на фронт та виступала перед військовослужбовцями

Також Руснак повністю перестала спілкуватися російською, вона заявила, що говорити українською — це зараз питання життя та смерті. Актриса не спілкується російською навіть у побуті й вважає, що до всіх українців згодом прийде усвідомлення того, що треба переходити на державну мову.

Лариса Руснак спілкується виключно українською мовою

"Телеграф" писав раніше, де зараз зірка "Довбуша" Стрільників і що говорить про війну. Актор народився в Росії, але давно поїхав і навал її Мордором.