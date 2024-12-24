Ездила на фронт и отказалась от русского языка: где сейчас экс-ведущая "Лото-Забава" Руснак и как изменилась

Еще с 2014 года Лариса Руснак заняла четкую гражданскую позицию

Бывшая ведущая "Лото-Забава" Лариса Руснак так же как и Алексей Вертинский, давно являются звездами украинских сериалов. Еще с 2014 года актриса отказалась от участия в российских проектах и занялась волонтерской деятельностью.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас экс-ведущая популярной программы Лариса Руснак и как изменилась. Мы узнали, чем актриса занимается.

Что известно об актрисе и телеведущей Ларисе Руснак

Народная артистка Украины родилась в 1962 году в городе Подольск (Одесская область). Лариса окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого и активно начала развивать свою карьеру. С 1983 года Руснак работает в Киевском национальном академическом драматическом театре им. И. Франко.

Лариса Руснак с 1983 года работает в театре

В течение 19 лет Лариса Руснак была ведущей программы "Лото-Забава" и даже стала рекордсменкой Книги рекордов Украины. Также актриса одной из первых присоединилась к украинскому дубляжу, ее голосом говорили такие голливудские актрисы, как Анджелина Джоли и Джулия Робертс, а также героини культового ситкома "Друзья".

Лариса Руснак 19 лет была ведущей "Лото-Забава"

Помимо этого, Лариса Руснак снялась во многих украинских сериалах, в частности: "Цвет страсти", "Перевозчица", "Вторая жизнь", "Сувенир из Одессы", "Выше только любовь" и других. С 2014 года актриса заняла четкую гражданскую позицию и отказалась участвовать в российских проектах.

Лариса Руснак продолжает сниматься в фильмах

Где сейчас Лариса Руснак и что говорит о войне

Актриса продолжает заниматься любимым делом, она играет во спектаклях и снимается в фильмах. В одном из недавних интервью Руснак отметила, что отказаться от кино — это сумасшествие. В 2024 году актриса снялась в сериале "Перевозчица".

Что касается войны, то еще с 2014 года Лариса Руснак активно занимается волонтерской деятельностью, она часто ездила на фронт к нашим военнослужащим, была в окопах и под Донецким аэропортом. Вместе с актерской труппой она выступает перед украинскими бойцами, посещает госпитали и реабилитационные центры.

Лариса Руснак отказалась от российских проектов и поддерживает ВСУ

В интервью OBOZ.UA актриса призналась, что 24 февраля 2022 года для нее, как и для всех украинцев, стало страшной датой. Лариса слышала за окном взрывы и была в растерянности, из Киева она выезжала во Львов, но вскоре вернулась. Актриса даже работает с психологом, чтобы держаться на плаву и продолжать свою деятельность.

Лариса Руснак ездила на фронт и выступала перед военнослужащими

Также Руснак полностью перестала общаться на русском языке, она заявила, что говорить на украинском — это сейчас вопрос жизни и смерти. Актриса не общается на русском даже в быту и считает, что ко всем украинцам со временем придет осознание того, что нужно переходить на государственный язык.

Лариса Руснак общается исключительно на украинском языке

"Телеграф" писал ранее, где сейчас звезда "Довбуша" Стрельников и что говорит о войне. Актер родился в России, но давно уехал и навал ее Мордором.