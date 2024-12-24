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Ездила на фронт и отказалась от русского языка: где сейчас экс-ведущая "Лото-Забава" Руснак и как изменилась

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Лариса Руснак — где сейчас экс-ведущая "Лото-Забава" Новость обновлена 24 декабря 2024, 20:10
Лариса Руснак — где сейчас экс-ведущая "Лото-Забава". Фото Колаж "Телеграфа"

Еще с 2014 года Лариса Руснак заняла четкую гражданскую позицию

Бывшая ведущая "Лото-Забава" Лариса Руснак так же как и Алексей Вертинский, давно являются звездами украинских сериалов. Еще с 2014 года актриса отказалась от участия в российских проектах и занялась волонтерской деятельностью.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас экс-ведущая популярной программы Лариса Руснак и как изменилась. Мы узнали, чем актриса занимается.

Что известно об актрисе и телеведущей Ларисе Руснак

Народная артистка Украины родилась в 1962 году в городе Подольск (Одесская область). Лариса окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого и активно начала развивать свою карьеру. С 1983 года Руснак работает в Киевском национальном академическом драматическом театре им. И. Франко.

Лариса Руснак
Лариса Руснак с 1983 года работает в театре

В течение 19 лет Лариса Руснак была ведущей программы "Лото-Забава" и даже стала рекордсменкой Книги рекордов Украины. Также актриса одной из первых присоединилась к украинскому дубляжу, ее голосом говорили такие голливудские актрисы, как Анджелина Джоли и Джулия Робертс, а также героини культового ситкома "Друзья".

Лариса Руснак
Лариса Руснак 19 лет была ведущей "Лото-Забава"

Помимо этого, Лариса Руснак снялась во многих украинских сериалах, в частности: "Цвет страсти", "Перевозчица", "Вторая жизнь", "Сувенир из Одессы", "Выше только любовь" и других. С 2014 года актриса заняла четкую гражданскую позицию и отказалась участвовать в российских проектах.

Лариса Руснак
Лариса Руснак продолжает сниматься в фильмах

Где сейчас Лариса Руснак и что говорит о войне

Актриса продолжает заниматься любимым делом, она играет во спектаклях и снимается в фильмах. В одном из недавних интервью Руснак отметила, что отказаться от кино — это сумасшествие. В 2024 году актриса снялась в сериале "Перевозчица".

Что касается войны, то еще с 2014 года Лариса Руснак активно занимается волонтерской деятельностью, она часто ездила на фронт к нашим военнослужащим, была в окопах и под Донецким аэропортом. Вместе с актерской труппой она выступает перед украинскими бойцами, посещает госпитали и реабилитационные центры.

Лариса Руснак
Лариса Руснак отказалась от российских проектов и поддерживает ВСУ

В интервью OBOZ.UA актриса призналась, что 24 февраля 2022 года для нее, как и для всех украинцев, стало страшной датой. Лариса слышала за окном взрывы и была в растерянности, из Киева она выезжала во Львов, но вскоре вернулась. Актриса даже работает с психологом, чтобы держаться на плаву и продолжать свою деятельность.

Лариса Руснак
Лариса Руснак ездила на фронт и выступала перед военнослужащими

Также Руснак полностью перестала общаться на русском языке, она заявила, что говорить на украинском — это сейчас вопрос жизни и смерти. Актриса не общается на русском даже в быту и считает, что ко всем украинцам со временем придет осознание того, что нужно переходить на государственный язык.

Лариса Руснак
Лариса Руснак общается исключительно на украинском языке

"Телеграф" писал ранее, где сейчас звезда "Довбуша" Стрельников и что говорит о войне. Актер родился в России, но давно уехал и навал ее Мордором.

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