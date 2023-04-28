Таємнича скеля, яка колись була фортецею. Що приховує Тустань в Карпатах

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

В українських Карпатах у скелі збереглися залишки середньовічної фортеці, яка розбиває імперські міфи про те, ніби наші пращури жили у землянках. Творці фортеці геніально поєднали природну гряду скелі зі штучною забудовою. Дерев’яна будівля сягала 25 метрів — як сучасний дев’ятиповерховий будинок. У скелі видовбані криниці, поруч — земляні вали.

Скеля слугувала фундаментом для фортеці, унікальні рукотворні сліди від неї збереглися і до наших днів

Фортеця IX-XVI століть захищала рубежі Київської Русі, а згодом – Галицько-Волинського князівства. Вона була розташована на Соляному шляху з Галичини в країни центральної Європи. Тут купці зупинялися та платили мито, цей шлях пролягав напряму через гірські хребти, зменшуючи відстань. Зараз біля скель досі можна побачити рів — це залишки тієї самої дороги, яку колись заглибили у землю для захисту від нападів та обстрілів.

На жаль, у ті часи будували з дерева, тому фортеця не збереглася. Проте у скелях є вирізьблені виступи для дерев’яних конструкцій — за ними можна встановити, як вона виглядала. Завдяки скелям ми маємо сліди вертикальної конфігурації тих будівель: стін, перекриттів, дахів, ми маємо товщину і висоту.

Тут є і петрогліфи — видовбані у камені зображення Сонця, сокир, хрестів, вовка, тризуба. Вони свідчать, що життя на урицьких скелях було як задовго до фортеці, а також після її занепаду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільший козацький цвинтар України знаходиться на околиці Одеси. Це маловідома пам’ятка, але за віком старша за заснування Катериною міста.