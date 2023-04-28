Таинственная скала, которая когда-то была крепостью. Что скрывает Тустань в Карпатах

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В украинских Карпатах в скале сохранились остатки средневековой крепости, разбивающей имперские мифы о том, будто наши предки жили в землянках. Создатели крепости гениально соединили естественную гряду скалы с искусственной застройкой. Деревянное здание достигало 25 метров как современный девятиэтажный дом. У скалы выдолбленные колодцы, рядом — земляные валы.

Скала служила фундаментом для крепости, уникальные рукотворные следы от нее сохранились и до наших дней.

Крепость IX-XVI веков защищала рубежи Киевской Руси, а впоследствии – Галицко-Волынского княжества. Она была расположена на Соляном пути из Галиции в страны центральной Европы. Здесь купцы останавливались и платили пошлину, этот путь пролегал напрямую через горные хребты, уменьшая расстояние. Сейчас у скал до сих пор можно увидеть ров — это остатки той же дороги, которую когда-то углубили в землю для защиты от нападений и обстрелов.

К сожалению, в то время строили из дерева, поэтому крепость не сохранилась. Однако в скалах есть вырезанные выступы для деревянных конструкций – за ними можно установить, как она выглядела. Благодаря скалам мы имеем следы вертикальной конфигурации тех зданий: стен, перекрытий, крыш, мы имеем толщину и высоту.

Здесь есть и петроглифы — выдолбленные в камне изображения Солнца, топоров, крестов, волка, трезубца. Они свидетельствуют, что жизнь на урицких скалах была как задолго до крепости, так и после ее упадка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что крупнейшее казацкое кладбище Украины находится на окраине Одессы. Это малоизвестная достопримечательность, но по возрасту старше основания Екатериной города.