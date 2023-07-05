Через разрушенный оккупантами мост на Черниговщине возобновили движение транспорта

Взорванный в марте-2022 переезд возобновила "Автострада" Максима Шкиля

В среду, 5 июля, в Черниговской области возобновили проезд транспорта через Киевский мост в сторону Чернигова через реку Десна. Открытие движения по этому направлению существенно облегчит транспортное сообщение между столицей и Черниговом для жителей общин, которым не придется больше пользоваться 30-километровым объездом.

Напомним, эту важную транспортную переправу через Десну разрушили россияне еще в марте 2022 года во время попытки окружения Чернигова и перерезания логистики с Киевом. В результате оккупанты полностью уничтожили металлические 80-метровые пролеты.

Как сообщил председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, предприниматель Максим Шкиль, восстановлению переправы предшествовала полуторагодичная кропотливая работа.

Восстановление Черниговского моста. Фото — facebook.com/shkil.maksim

"На 11-ти метровой глубине лежала не только 400-тонная конструкция старого моста, но и остатки других мостов, которые строились на этом месте с 19-го века. Чтобы возвести здесь новые опоры и построить временный мост, прежде всего, нужно было полностью расчистить дно. И это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников. Пиротехники взрывали затопленные балки. После них на дно опускались водолазы, разрезавшие куски конструкции. Инженеры Автострады сконструировали специальное тяговое устройство, которое стягивало куски к берегу, поскольку самые тяжелые не мог поднять из воды ни один кран", – написал Шкиль на своей Facebook-странице.

Стратегическая переправа готова к эксплуатации

По его словам, водолазы вели подводную резку в экстремальных условиях: большая глубина, холодная вода, высокая скорость течения, видимость под водой – не более 30 см. При этом известное деснянское течение постоянно несло песок и корни деревьев. Уровень заиления балок на дне достигал более 7 метров. Все работы производились вручную, на глубине 11 метров, а чтобы размыть балки, строители привлекали мощные земснаряды.

Черниговцы, как прежде, уже могут выехать на киевскую трассу прямо из центра города

"Мы пережили два наводнения. Вода затопила всю прилегающую территорию , – продолжил он. – Нам пришлось работать во время крупнейшего зимнего паводка на Десне за последние 129 лет. Трижды река несла из Беларуси обломки льда. Наша команда имела возможность работать только с плавсредств. Но ни на день не остановила работы. Эта история заслуживает документального фильма!".

Водолазы вели подводную резку в экстремальных условиях

Максим Шкиль также добавил, что параллельно с этим Autostrada строит новый современный 628-метровый мост на 4 полосы движения. Речь уже идет о капитальном сооружении на основной киевской трассе, "которая наконец-то разгрузит недостроенный мост через Десну в Шестовице и дорогу Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов".

"С сегодняшнего дня черниговцы по-прежнему могут выехать на киевскую трассу прямо из центра города! Каждый день 24/7 на объекте задействованы более 800 работников и более 200 единиц техники. Спасибо всей команде за слаженную работу — война показала, что нам посылают любые вызовы!", – резюмировал представитель ФРУ.

Как сообщалось, по данным Укравтодора, по состоянию на май-2022 г., в результате боевых действий на территории Черниговской области россияне повредили 680 км государственных дорог и 23 моста. Еще весной прошлого года на 9 искусственных постройках дорожники возобновили движение через временные переправы.

Также "Телеграф" писал, что из-за полномасштабного российского вторжения дорожные компании Украины потеряли более 200 производственных баз, в том числе – 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен.