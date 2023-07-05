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Через разрушенный оккупантами мост на Черниговщине возобновили движение транспорта

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
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Водителям не придется больше пользоваться 30-километровым объездом Новость обновлена 05 июля 2023, 15:39
Водителям не придется больше пользоваться 30-километровым объездом. Фото https://www.facebook.com/shkil.maksim

Взорванный в марте-2022 переезд возобновила "Автострада" Максима Шкиля

В среду, 5 июля, в Черниговской области возобновили проезд транспорта через Киевский мост в сторону Чернигова через реку Десна. Открытие движения по этому направлению существенно облегчит транспортное сообщение между столицей и Черниговом для жителей общин, которым не придется больше пользоваться 30-километровым объездом.

Напомним, эту важную транспортную переправу через Десну разрушили россияне еще в марте 2022 года во время попытки окружения Чернигова и перерезания логистики с Киевом. В результате оккупанты полностью уничтожили металлические 80-метровые пролеты.

Как сообщил председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, предприниматель Максим Шкиль, восстановлению переправы предшествовала полуторагодичная кропотливая работа.

Восстановление Черниговского моста. Фото — facebook.com/shkil.maksim
Восстановление Черниговского моста. Фото — facebook.com/shkil.maksim

"На 11-ти метровой глубине лежала не только 400-тонная конструкция старого моста, но и остатки других мостов, которые строились на этом месте с 19-го века. Чтобы возвести здесь новые опоры и построить временный мост, прежде всего, нужно было полностью расчистить дно. И это была действительно титаническая работа, в которой мы задействовали огромное количество техники и работников. Пиротехники взрывали затопленные балки. После них на дно опускались водолазы, разрезавшие куски конструкции. Инженеры Автострады сконструировали специальное тяговое устройство, которое стягивало куски к берегу, поскольку самые тяжелые не мог поднять из воды ни один кран", – написал Шкиль на своей Facebook-странице.

Стратегическая переправа готова к эксплуатации
Стратегическая переправа готова к эксплуатации

По его словам, водолазы вели подводную резку в экстремальных условиях: большая глубина, холодная вода, высокая скорость течения, видимость под водой – не более 30 см. При этом известное деснянское течение постоянно несло песок и корни деревьев. Уровень заиления балок на дне достигал более 7 метров. Все работы производились вручную, на глубине 11 метров, а чтобы размыть балки, строители привлекали мощные земснаряды.

Черниговцы, как прежде, уже могут выехать на киевскую трассу прямо из центра города
Черниговцы, как прежде, уже могут выехать на киевскую трассу прямо из центра города

"Мы пережили два наводнения. Вода затопила всю прилегающую территорию , – продолжил он. – Нам пришлось работать во время крупнейшего зимнего паводка на Десне за последние 129 лет. Трижды река несла из Беларуси обломки льда. Наша команда имела возможность работать только с плавсредств. Но ни на день не остановила работы. Эта история заслуживает документального фильма!".

Водолазы вели подводную резку в экстремальных условиях
Водолазы вели подводную резку в экстремальных условиях

Максим Шкиль также добавил, что параллельно с этим Autostrada строит новый современный 628-метровый мост на 4 полосы движения. Речь уже идет о капитальном сооружении на основной киевской трассе, "которая наконец-то разгрузит недостроенный мост через Десну в Шестовице и дорогу Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов".

"С сегодняшнего дня черниговцы по-прежнему могут выехать на киевскую трассу прямо из центра города! Каждый день 24/7 на объекте задействованы более 800 работников и более 200 единиц техники. Спасибо всей команде за слаженную работу — война показала, что нам посылают любые вызовы!", – резюмировал представитель ФРУ.

Как сообщалось, по данным Укравтодора, по состоянию на май-2022 г., в результате боевых действий на территории Черниговской области россияне повредили 680 км государственных дорог и 23 моста. Еще весной прошлого года на 9 искусственных постройках дорожники возобновили движение через временные переправы.

Также "Телеграф" писал, что из-за полномасштабного российского вторжения дорожные компании Украины потеряли более 200 производственных баз, в том числе – 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен.