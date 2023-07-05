Через зруйнований окупантами міст на Чернігівщині поновили рух транспорту

Підірваний в березні-2022 переїзд відновила "Автострада" Максима Шкіля

У середу, 5 липня, у Чернігівській області поновили проїзд транспорту через Київський міст в бік Чернігова через річку Десна. Відтак відкриття руху по цьому напрямку суттєво полегшить транспортне сполучення між столицею та Черніговом для мешканців громад, яким не доведеться більше користуватись 30-кілометровим об’їздом.

Нагадаємо, цю важливу транспортну переправу через Десну зруйнували росіяни ще у березні 2022 року під час спроби оточення Чернігова та перерізання логістики з Києвом. В результаті окупанти повністю знищили металеві 80-ти метрові прольоти.

Як повідомив голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, підприємець Максим Шкіль, відновленню переправи передувала півторарічна кропітка робота.

Відновлення Чернігівського мосту. Фото - facebook.com/shkil.maksim

"На 11-ти метровій глибині лежала не тільки 400-тонна конструкція старого мосту, а й залишки інших мостів, які будувалися на цьому місці з 19 сторіччя. Щоб влаштувати тут нові опори і збудувати тимчасовий міст, перш за все, потрібно було повністю розчистити дно. І це була справді титанічна робота, в якій ми задіяли величезну кількість техніки та працівників. Піротехніки підривали затоплені балки. Після них на дно опускалися водолази, які розрізали шматки конструкції. Інженери Автостради сконструювали спеціальний тяговий пристрій, який стягував шматки до берега, адже найважчі не міг підняти з води жоден кран", – написав Шкіль на своїй Facebook-сторінці.

Стратегічна переправа готова до експлуатації

За його словами, водолази вели підводну різку в екстремальних умовах: велика глибина, холодна вода, висока швидкість течії, видимість під водою – не більше 30 см. При цьому відома деснянська течія постійно несла пісок та коріння дерев. Рівень замулення балок на дні сягав понад 7 метрів. Всі роботи виконувались вручну, на глибині 11 метрів, а щоб розмити балки, будівельники залучали потужні земснаряди.

Чернігівці, як і раніше, вже можуть виїхати на київську трасу прямо з центру міста

"Ми пережили дві повені. Вода затопила всю прилеглу територію, – продовжив він. – Нам довелося працювати під час найбільшого зимового паводку на Десні за останні 129 років. Тричі ріка несла з Білорусі уламки криги. Наша команда мала змогу працювати лише з плавзасобів. Але ні на день не зупинила роботи. Ця історія заслуговує на документальний фільм!".

Водолази вели підводну різку в екстремальних умовах

Максим Шкіль також додав, що паралельно з цим Autostrada будує новий сучасний 628-метровий міст на 4 смуги руху. Мова вже йде про капітальну споруду на основній київській трасі, "яка нарешті розвантажить недобудований міст через Десну у Шестовиці та дорогу Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів".

"З сьогоднішнього дня чернігівці, як і раніше, можуть виїхати на київську трасу прямо з центру міста! Щодня 24/7 на об’єкті задіяно понад 800 працівників та більше 200 одиниць техніки. Дякую всій команді за злагоджену роботу – війна показала, що нам посилі будь-які виклики!", – резюмував представник ФРУ.

Як повідомлялось, за даними Укравтодору, станом на травень-2022 р., в результаті бойових дій на території Чернігівської області росіяни пошкодили 680 км державних доріг та 23 мости. Ще навесні минулого року на 9 штучних спорудах дорожники відновили рух через тимчасові переправи.

Також "Телеграф" писав, що через повномасштабне російське вторгнення дорожні компанії України втратили понад 200 виробничих баз, у тому числі – 40 асфальтобетонних заводів, кожен з який коштує десятки мільйонів гривень.