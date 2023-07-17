Оккупанты ударили средь бела дня по центру города на Сумщине: есть погибшие, много раненых (фото)

На Сумщине две пожилые женщины погибли под российскими снарядами

Днем понедельника, 17 июля, оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу Белополье (Сумская область) из-за чего два человека погибли и десять получили ранения.

Как проинформировала пресс-служба Сумской ОВА, удар был нанесен около полудня по самом центру города, когда много местных жителей находились в парке.

Отмечается, что погибли две местные жительницы — Приходько Людмила Ивановна и Дедушко Нина Андреевна. Еще десять человек получили ранения, среди них есть и тяжело раненые.

Тем временем, пресс-служба МВД сообщает, что по городу было нанесено четыре артиллерийских удара, три из которых пришлись по центру города.

"В результате полученных травм погибли 76-летняя и 74-летняя женщины, которые в тот момент находились на улице", — говорится в сообщении.

Также указано, что шестеро из пострадавших являются сотрудниками ГСЧС. На момент прилета пребывали в укрытии, в которое и прилетел российский снаряд.

Как сообщалось ранее, 16 июля оккупанты несколько раз в течение дня обстреливали Харьков из-за чего погиб один человек, еще несколько получили ранения.