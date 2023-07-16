"Прилет" в Харькове: на месте возник пожар, много пострадавших (обновлено)

На месте прилета видели большой столб дыма

Оккупанты в воскресенье, 16 июля, оккупанты во второй раз обстреляли Харьков. Горожане сообщают, что слышали мощный взрыв, а на месте прилета виден большой столб дыма.

Как проинформировал городской глава Игорь Терехов, по предварительной информации прилет зафиксирован в Основянском районе.

Кроме того, он призвал жителей города пользоваться укрытиями во время тревог.

Вместе с тем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что все профильные службы уже находятся на месте происшествия, а информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Чуть позже он сообщил, что известно о по меньшей мере четырех пострадавших.

Местные телеграм-каналы информируют о том, что к месту прилета прибыло большое количество машин "скорой помощи".

UPD. В 19:51 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до семи, также "есть неподтвержденная информация об одном погибшем".

UPD. Синегубов опроверг информацию о погибшем: "На данный момент медики Областного центра экстренной помощи госпитализировали 3 мужчин с осколочными ранениями, 1 человеку оказали помощь на месте. К счастью, погибших нет".

По предварительной информации, удар был нанесен ракетой С-300, запущенной с территории Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 июля оккупанты нанесли удар по Львову чем оборвали жизни четырех людей, а еще 34 человека получили травмы. В числе пострадавших есть ребенок.