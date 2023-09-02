Оккупанты обстреляли Краматорск из реактивной артиллерии: в городе много разрушений (фото)

Одна из ракет упала на жилой дом

Днем субботы, 2 сентября, российские оккупанты обстреляли Краматорск (Донецкая область) из реактивных систем залпового огня, чем нанесли существенные повреждения одной из многоэтажек.

Как информирует пресс-служба городского совета Краматорска, обстрел произошел примерно в 16:40, а часть ракет упала на территории кладбища. Также были зафиксированы повреждения дорожного полотна и квартиры в одного из домов.

Отмечается, что та ракета, которая попала в жилой дом, не разорвалась, а потому, к счастью, обошлось без пострадавших. Информация о прилетах уточняется, а на месте происшествия уже работают полицейские и спасатели.

"Даже относительно удаленные от фронта города, как Краматорск, живут с постоянным риском обстрелов. Берегите себя!", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению полиции, из-за повреждения дорожного полотна движение по бульвару Краматорскому было ограничено.

Прилет в Краматорске

Поврежден жилой дом

Ракета не разорвалась

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 сентября оккупанты нанесли удар ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. В результате атаки было повреждено частное предприятие в Винницкой области из-за чего было повреждено имущество и автомобили. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.