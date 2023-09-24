Нашли мертвыми и отца, и сына: детали трагедии на Волыни
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Журналисты узнали обстоятельства инцидента, которые не разглашают в полиции
В одном из сел Волынской области нашли мертвыми отца и сына, — по предварительным данным, они оба умерли в результате конфликта.
Об инциденте рассказывает пресс-служба полиции Волынской области. Дополнительные детали публикует местное издание "Волинські новини".
Отмечается, что трагедия случилась в селе Луцкого района. В пятницу, 22 сентября, в полицию поступило сообщение, что там нашли без признаков жизни тело мужчины. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место событий, то установили, что в подсобке есть еще одно тело.
После выяснения обстоятельств установили, что между 52-летним отцом и 29-летним сыном возник бытовой конфликт. Их тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая точно покажет, что именно стало причиной смерти.
Однако журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что отец из ружья застрелил сына, после чего повесился. Правоохранители эту информацию пока не подтверждают.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Одесской области пастуха убили и бросили голым в поле.