Нашли мертвыми и отца, и сына: детали трагедии на Волыни

Журналисты узнали обстоятельства инцидента, которые не разглашают в полиции

В одном из сел Волынской области нашли мертвыми отца и сына, — по предварительным данным, они оба умерли в результате конфликта.

Об инциденте рассказывает пресс-служба полиции Волынской области. Дополнительные детали публикует местное издание "Волинські новини".

Отмечается, что трагедия случилась в селе Луцкого района. В пятницу, 22 сентября, в полицию поступило сообщение, что там нашли без признаков жизни тело мужчины. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место событий, то установили, что в подсобке есть еще одно тело.

Луцкий район Волынской области на карте Украины

После выяснения обстоятельств установили, что между 52-летним отцом и 29-летним сыном возник бытовой конфликт. Их тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая точно покажет, что именно стало причиной смерти.

Однако журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что отец из ружья застрелил сына, после чего повесился . Правоохранители эту информацию пока не подтверждают.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Одесской области пастуха убили и бросили голым в поле.