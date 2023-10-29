Вспышка гепатита на Виннитчине: в Минздраве рассказали, сколько людей остаются в больницах

В область завезли дополнительны дозы вакцины от болезни

Минздрав работает над установлением причин вспышки вирусного гепатита А в Винницкой области и уже выяснил 4 возможных ее источника.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в больницах остается еще 151 человек, а 25 уже были выписаны. Сейчас медики проводят дополнительные опросы пациентов, чтобы установить возможный общий источник инфицирования.

По его словам, группы эпидемиологического контроля уже начали проводить обследования продуктовых рынков, объектов водоснабжения и других источников воды, включая и стоки.

При этом в область уже завезли 1060 доз вакцины для работников сферы медицины и других лиц, привлеченных к ликвидации последствий вирусной вспышки. Также были завезены 1100 доз вакцин для вакцинации детей, формирования резерва и защиты от инфекции родственников заболевших людей.

Кузин также добавил, что сейчас жителям Винницы и области необходимо соблюдать меры предосторожности, а именно:

мыть руки и обрабатывать их антисептиками;

избегать покупки продуктов на стихийных рынках, при поупке продуктов без упаковки их надо обязательно мыть или обрабатывать кипятком;

кипятить любую небутылированную воду перед употреблением;

не употреблять купленные на рынках молокопродукты без термической обработки;

при необходимости покупки "фастфуда" делать это только в предназначенных для этого местах, а перед употреблением обрабатывать руки антисептиком или мыть их.

В минздраве отмечают, что наиболее распространенные симптомы вирусного гепатита А это диарея, рвота и желтуха. При обнаружении этих симптомов необходимо немедленно обращаться к врачам.

Напомним, врач-инфекционист Анастасия Неклюдова рассказала, что может провоцировать заболевание гепатитом А, В и С. Она также дала советы, как избежать заболевания.