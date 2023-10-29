Спалах гепатиту на Вінниччині: у МОЗ розповіли, скільки людей залишаються у лікарнях

До області завезли додаткові дози вакцини від хвороби

МОЗ працює над встановленням причин спалаху вірусного гепатиту А у Вінницькій області і вже з’ясувало 4 можливі її джерела.

Як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, у лікарнях залишається ще 151 особа, а 25 вже було виписано. Наразі медики проводять додаткові опитування пацієнтів, щоб встановити можливе загальне джерело інфікування.

За його словами, групи епідеміологічного контролю вже почали проводити обстеження продуктових ринків, об’єктів водопостачання та інших джерел води, включаючи стоки.

При цьому в область вже завезли 1060 доз вакцини для працівників галузі медицини та інших осіб, залучених до ліквідації наслідків вірусного спалаху. Також було завезено 1100 доз вакцин для вакцинації дітей, формування резерву та захисту від інфекції родичів хворих людей.

Кузін також додав, що зараз жителям Вінниці та області необхідно дотримуватись запобіжних заходів, а саме:

мити руки та обробляти їх антисептиками;

уникати купівлі продуктів на стихійних ринках, при покупці продуктів без пакування їх треба обов’язково мити або обробляти окропом;

кип’ятити будь-яку небутильовану воду перед вживанням;

не вживати куплені на ринках молокопродукти без термічної обробки;

при необхідності покупки "фастфуду" робити це тільки у призначених для цього місцях, а перед вживанням обробляти руки антисептиком або мити їх.

У МОЗ зазначають, що найпоширеніші симптоми вірусного гепатиту А це діарея, блювання та жовтяниця. У разі виявлення цих симптомів необхідно негайно звертатися до лікарів.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Анастасія Неклюдова розповіла, що може провокувати захворювання на гепатит А, В і С. Вона також дала поради, як уникнути захворювання.