Вспышка гепатита зафиксирована в еще одной области: среди заболевших дети

Некоторые больные попали в заведение 1 ноября

После масштабной вспышки гепатита А в Винницкой области, тревожные новости начали поступать с Ивано-Франковской области, где уже несколько человек попали в больницу с этим диагнозом.

Как сообщила Суспільному заместительница директора областной клинической инфекционной больницы Ивано-Франковска Наталия Дёмина, сейчас там находится семь человек с гепатитом. Среди них четверо взрослых и трое детей.

"Дети — в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние — средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", — сказала она.