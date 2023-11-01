Спалах гепатиту зафіксовано в ще одній області: серед хворих діти

Деякі хворі потрапили до закладу 1 листопада

Після масштабного спалаху гепатиту А на Вінниччині тривожні новини почали надходити з Івано-Франківської області, де вже кілька людей потрапили до лікарні з цим діагнозом.

Як повідомила Суспільному заступниця директора обласної клінічної інфекційної лікарні Івано-Франківська Наталія Дьоміна, зараз там перебуває семеро людей з гепатитом. Серед них четверо дорослих та троє дітей.

"Діти — у віці шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Усі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан — середньої тяжкості. Тяжких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", — сказала. вона.