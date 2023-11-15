Смерть малыша в Тернополе после лечения зубов: следователи называли возможную причину

Виновным в смерти ребенка грозит

Судмедэксперты выяснили причину, по которой умер годовалый мальчик после похода к стоматологу в Тернопольской области. У ребенка остановилось сердце.

Об этом сообщили в Тернопольской областной прокуратуре. Досудебное расследование смерти ребенка в тернопольской больнице при лечении зубов продолжается.

Согласно выводам экспертов, у ребенка наступила острая легочно-сердечная недостаточность, которая и могла стать причиной смерти. Чистку зубов от кариеса ребенку в возрасте 1 год 10 месяцев проводили под общим наркозом в коммунальном медучреждении Тернополя. Во время процедуры у мальчика упало кровяное давление и его срочно доставили в реанимацию, где он в последствии умер, так и не выйдя из-под наркоза.

Напомним, что инцидент произошел 13 ноября 2023 года. Правоохранители завели уголовное дело по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками при лечении ребенка). В случае доказания вины медиков им грозит лишение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

"Правоохранители принимают исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств дела", — отметили в прокуратуре.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Хмельницкой области нашли тело ребенка. Известно, что накануне гибели мальчик ушел гулять, но домой не вернулся.