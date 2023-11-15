Смерть малюка у Тернополі після лікування зубів: слідчі називали можливу причину
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Винним у смерті дитини загрожує
Судмедексперти з’ясували причину, через яку помер однорічний хлопчик після походу до стоматолога на Тернопільщині. У дитини зупинилося серце.
Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі. Досудове розслідування смерті дитини у тернопільській лікарні під час лікування зубів триває.
Згідно з висновками експертів, у дитини настала гостра легенево-серцева недостатність, яка могла стати причиною смерті. Чистку зубів від карієсу дитині віком 1 рік 10 місяців проводили під загальним наркозом у комунальній медустанові Тернополя. Під час процедури у хлопчика впав кров’яний тиск і його терміново доправили до реанімації, де він згодом помер, так і не вийшовши з-під наркозу.
Нагадаємо, що інцидент стався 13 листопада 2023 року. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками під час лікування дитини). У разі доведення провини медиків їм загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
"Правоохоронці вживають вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи", — зазначили в прокуратурі.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Хмельниччині знайшли тіло дитини. Відомо, що напередодні загибелі хлопчик пішов гуляти, але не повернувся додому.