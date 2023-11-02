Трагедія на Хмельниччині: у відстійнику виявили тіло дитини

Хлопчик пішов гуляти і не повернувся додому

Другокласника знайшли мертвим 31 жовтня у селі Курилівка Волочиської громади, що на Хмельниччині. Тіло хлопчика виявили у відстійнику.

Дитину шукали декілька днів. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

Мати дитини звернулась до поліції 29 жовтня, адже хлопчик гуляв і не повернувся додому.

"Підняли всіх людей, шукали декілька днів. Поліцейськими відкрито кримінальне провадження з приміткою "Нещасний випадок", — розповіла Інна Глега.

Тіло хлопчика, за словами пресофіцера ГУ ДСНС у Хмельницькій області Віталія Гричанюка, виявили у відстійній ямі на глибині 8 метрів. Щоб дістати його, довелось повністю спустити відстійник.

До пошуків хлопчика залучили водолазів ДСНС.

Вчителі Курилівської гімназії, де навчався другокласник, висловили свої співчуття родичам загиблого.

"Учительський та учнівський колектив гімназії висловлює щирі співчуття родині хлопчика. Спочивай з богом, ангелику, ми будемо пам'ятати тебе щирим та усміхненим. На жаль, занадто коротким був твій земний шлях. Вічна пам'ять", — йдеться у повідомленні.

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