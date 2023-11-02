Нова трагедія у Києві: хлопець випав з 5 поверху та розбився на смерть

Причини та обставини події належить встановити правоохоронцям

У четвер, 2 листопада, у Шевченківському районі Києва сталася трагедія — з висоти впав молодик. Від травм хлопець помер на місці.

Про це повідомляє низка київських Телеграм-каналів. Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

На даний момент відомо, що з вікна квартири, розташованої на п’ятому поверху, випав молодик 2002 року народження. Трагедія сталася на вулиці Академіка Грекова,12-Б.

На місці події працювали медики швидкої допомоги та правоохоронці. На жаль, від травм 21-річний хлопець помер на місці. Причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству.

Будинок, у якому сталася трагедія

Як раніше повідомляв "Телеграф", столицею зовсім недавно прокотилася хвиля підліткових самогубств. Так, перший подібний випадок у Києві було зафіксовано 2 жовтня, тоді брат із сестрою випали з балкона на 24 поверсі. Вже 9 жовтня дві 17-річні дівчата стрибнули з даху на Троєщині. Останній випадок стався 15 жовтня, тоді стало відомо про загибель 12-річної дівчинки, яка впала з багатоповерхівки.

Також у жовтні на Лісовому масиві в Києві сталася трагедія — з висоти впала людина. У київських ЗМІ та місцевих Telegram-каналах поспішили повідомити про самогубство підлітка, проте правоохоронці спростували цю інформацію.