Новая трагедия в Киеве: парень выпал с 5 этажа и разбился насмерть

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям

В четверг, 2 ноября, в Шевченковском районе Киева произошла трагедия — с высоты упал молодой человек. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает ряд киевских Телеграм-каналов. Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

На данный момент известно, что с окна квартиры, расположенной на пятом этажа выпал молодой человек 2002 года рождения. Трагедия произошла по улице Академика Грекова,12-Б.

На месте происшествия работали медики скорой помощи и правоохранители. К сожалению, от полученных травм 21-летний парень скончался на месте. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.

Дом, в котором произошла трагедия

Как ранее сообщал "Телеграф", по столице совсем недавно прокатилась волна подростковых самоубийств. Так, первый подобный случай в Киеве был зафиксирован 2 октября, тогда брат с сестрой выпали с балкона на 24 этаже. Уже 9 октября две 17-летние девушки спрыгнули с крыши на Троещине. Последний случай произошел 15 октября, — тогда стало известно о гибели 12-летней девочки, которая упала с многоэтажки.

Также в октябре на Лесном массиве в Киеве произошла трагедия — с высоты упал человек. В киевских СМИ и местных Telegram-каналах поспешили сообщить о самоубийстве подростка, однако правоохранители опровергли данную информацию.