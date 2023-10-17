Очередной "суицид" в Киеве: в полиции опровергли заявления СМИ

Правовая квалификация происшествию будет присвоена позже

Вечером в понедельник, 16 октября, на Лесном массиве в Киеве произошла трагедия — с высоты упал человек. В киевских СМИ и местных Telegram-каналах поспешили сообщить о самоубийстве подростка, однако правоохранители во вторник опровергли данную информацию.

Как оказалось, в Деснянском районе столицы с высотного дома упал не 16-летний парень, а 32-летний мужчина. Об этом сообщает сайт hromadske со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Главного управления полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Известно, что вечером в понедельник, 16 октября, в Деснянском районе столицы местный житель 1991 года рождения выпал с общего балкона, расположенного на уровне 8-9 этажа. Многоэтажный дом, в котором произошла трагедия, находится на улице Курчатова.

На месте ЧП работали правоохранители и медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Как ранее сообщал "Телеграф", первый случай подросткового самоубийства в Киеве был зафиксирован 2 октября, тогда брат с сестрой выпали с балкона на 24 этаже. Уже 9 октября две 17-летние девушки спрыгнули с крыши на Троещине. Последний случай произошел 15 октября, — тогда стало известно о гибели 12-летней девочки, которая упала с многоэтажки.