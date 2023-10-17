Черговий "суїцид" у Києві: у поліції спростували заяви ЗМІ

Правову кваліфікацію події буде присвоєно пізніше

Увечері у понеділок, 16 жовтня, на Лісовому масиві в Києві сталася трагедія — з висоти впала людина. У київських ЗМІ та місцевих Telegram-каналах поспішили повідомити про самогубство підлітка, проте правоохоронці у вівторок спростували цю інформацію.

Як виявилось, у Деснянському районі столиці з висотного будинку впав не 16-річний хлопець, а 32-річний чоловік. Про це повідомляє сайт hromadske з посиланням на коментар прес-секретаря Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Відомо, що увечері у понеділок, 16 жовтня, у Деснянському районі столиці місцевий мешканець 1991 року народження випав із загального балкона, розташованого на рівні 8-9 поверху. Багатоповерховий будинок, де сталася трагедія, знаходиться на вулиці Курчатова.

На місці НП працювали правоохоронці та медики. Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Як раніше повідомляв "Телеграф", перший випадок підліткового самогубства у Києві було зафіксовано 2 жовтня, тоді брат із сестрою випали з балкона на 24 поверсі. Вже 9 жовтня дві 17-річні дівчата зістрибнули з даху на Троєщині. Останній випадок стався 15 жовтня, тоді стало відомо про загибель 12-річної дівчинки, яка впала з багатоповерхівки.