Новий "синій кит"? Вже шість підлітків померли за дивних обставин у Києві
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Усі вони випали з висоти з початку місяця
У жовтні Київ сколихнула справжня хвиля самогубств серед неповнолітніх — від початку місяця зафіксовано вже кілька випадків. Увечері у понеділок, 16 жовтня, стався ще один сумний інцидент.
Неповнолітній хлопець упав на смерть із висоти у Деснянському районі столиці. Фото із місця подій публікують місцеві паблики.
Перші повідомлення про трагічний випадок з’явилися в мережі близько 21:30. Згодом стало відомо, що 16-річний хлопець вистрибнув з вікна багатоповерхівки на вулиці Ореста Левицького на Лісовому масиві. На місці була "швидка" і поліція, деталі інциденту наразі невідомі.
А ось так виглядає місце подій:
Варто зауважити, що думки українців з приводу ситуації розділилися.
"Кошмар, новий синій кит?", "Їхнє право і життя", "Щось дивне насправді коїться", "Куди батьки дивляться?", "Довели людей", — серед іншого, пишуть у коментарях.
Як повідомляв "Телеграф", перший випадок самогубства у Києві був 2 жовтня, тоді брат із сестрою випали з балкона на 24 поверсі. 9 жовтня дві 17-річні дівчини зістрибнули з даху на Троєщині. Останній випадок був 15 числа, тоді стало відомо про загибель 12-річної дівчинки в Києві.