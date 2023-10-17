Новий "синій кит"? Вже шість підлітків померли за дивних обставин у Києві

Усі вони випали з висоти з початку місяця

У жовтні Київ сколихнула справжня хвиля самогубств серед неповнолітніх — від початку місяця зафіксовано вже кілька випадків. Увечері у понеділок, 16 жовтня, стався ще один сумний інцидент.

Неповнолітній хлопець упав на смерть із висоти у Деснянському районі столиці. Фото із місця подій публікують місцеві паблики.

Перші повідомлення про трагічний випадок з’явилися в мережі близько 21:30. Згодом стало відомо, що 16-річний хлопець вистрибнув з вікна багатоповерхівки на вулиці Ореста Левицького на Лісовому масиві. На місці була "швидка" і поліція, деталі інциденту наразі невідомі.

Вулиця Ореста Левицького на карті Києва

А ось так виглядає місце подій:

Варто зауважити, що думки українців з приводу ситуації розділилися.

"Кошмар, новий синій кит?", "Їхнє право і життя", "Щось дивне насправді коїться", "Куди батьки дивляться?", "Довели людей", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", перший випадок самогубства у Києві був 2 жовтня, тоді брат із сестрою випали з балкона на 24 поверсі. 9 жовтня дві 17-річні дівчини зістрибнули з даху на Троєщині. Останній випадок був 15 числа, тоді стало відомо про загибель 12-річної дівчинки в Києві.